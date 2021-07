Coronavirus, 25 nuovi casi e non ci sono né vittime né guariti

Sono 25 in totale i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 5.123 tamponi eseguiti.

Di questi 1.979 sono test molecolari e 3.144 antigenici rapidi.

I nuovi casi sono riferiti a persone di età compresa tra 8 e 87 anni di cui 7 della provincia dell'Aquila, 5 di quella di Chieti, 1 per Pescara e 12 Teramo.

Non sono stati registrati nemmeno oggi deceduti e nemmeno guariti che restano a quota 71.526, A oggi, domenica 4 luglio, sono 911 gli attualmente positivi (+25), 21 le persone ricoverate in area medica (-1), un paziente in terapia intensiva (invariato) e 889 in isolamento domiciliare