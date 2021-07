Ventotto nuovi positivi e nessun decesso in Abruzzo per il Coronavirus: eseguiti oltre 6300 tamponi

Sono 28 i nuovi casi di Covid accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, con età fra i 7 e 66 anni. I contagi sono così distribuiti sul territorio: 9 provincia dell'Aquila, 3 provincia di Chieti, 1 provincia di Pescara, 11 provincia di Teramo, 4 residenza in accertamento.

Eseguiti 2692 tamponi molecolari e 3669 test antigenici, mentre non si registra nessun nuovo decesso. Sono invece 71526 i guariti (+14), 886 gli attualmente positivi (+13), 22 ricoverati in area medica (+1), 1 in terapia intensiva (invariato), 863 in isolamento domiciliare (+12).