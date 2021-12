Coronavirus, 225 nuovi positivi (metà nel Pescarese) e 58 guariti: sono 13 i ricoverati in più

Sono 225 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno.

L'odierno bollettino diffuso dall'assessorato regionale alla Salute informa che sono stati 5.199 i tamponi eseguiti tra molecolari (2.151) e test antigenici rapidi (3.048).

Non sono stati però registrati nuovi decessi.

Mentre sale di 58 unità il numero di coloro che hanno superato l'infezione e il totale dei dimessi/guariti arriva a quota 84.883. Sono 9.105 gli attualmente positivi (+167), 144 le persone ricoverate in area medica (+10), 21 i pazienti in terapia intensiva (+3) e 8.940 in isolamento domiciliare (+157). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (33), Chieti (5), Pescara (112), Teramo (73), in accertamento (2).