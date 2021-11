Coronavirus, altre 198 persone positive ma restano stabili i ricoveri in ospedale

Sono 198 le nuove persone risultate positive al Covid-19 in Abruzzo nell'ultimo giorno con età compresa tra 1 e 98 anni.

Nel complesso sono stati eseguiti 3.313 tamponi molecolari e 11.941 test antigenici rapidi.

Nessun nuovo decesso è stato registrato nella nostra regione, mentre aumenta di 14 il totale dei dimessi/guariti che raggiunge ora quota 79.840.

A oggi, domenica 21 novembre, sono 3.707 gli attualmente positivi (+184), 88 le persone ricoverate in area medica (+1), 8 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-1) e 3.621 in isolamento domiciliare (+194). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (63), Chieti (30), Pescara (27), Teramo (73), fuori regione o in accertamento (5).