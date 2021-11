Coronavirus, in Abruzzo 265 nuovi positivi e 3 decessi: uno in provincia di Pescara

Sono altri 265 i casi di positività accertati al Covid-19 in Abruzzo nelle ultime 24 ore e riguardano persone di età compresa tra 1 e 94 anni.

Sono stati eseguiti 4.169 tamponi molecolari e 9.730 test antigenici.

Putroppo sono 3 i deceduti (uno in provincia di Pescara e due in provincia di Teramo), un numero così alto non si verificava da tempo.

Sale di 37 unità il numero di coloro che sono guariti (79.826 il totale dall'inizio dell'emergenza). A oggi, sabato 20 novembre, sono 3.523 gli attualmente positivi (+225), 87 le persone ricoverate in area medica (+3), 9 i pazienti in terapia intensiva (-2) e 3.427 in isolamento domiciliare (+224). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (22), Chieti (59), Pescara (74), Teramo (97), fuori regione o in accertamento (13).