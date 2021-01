Coronavirus, 196 nuovi casi e 151 guariti in Abruzzo: sono 6 i decessi

Sono 196 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 3.605 tamponi molecolari effettuati.

Ad aggiornare la situazione relativamente al contagio nella nostra regione è l'assessorato regionale alla Sanità.

I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 1 e 96 anni così suddivisi a livello provinciale:

20 L'Aquila;

81 Chieti;

40 Pescara;

49 Teramo;

6 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono 6 le persone decedute (di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati oggi dalle Asl), mentre aumentano di 151 unità coloro che hanno superato l'infezione e i dimessi/guariti arrivano a quota 26.427 guariti. Inoltre gli attualmente positivi sono 11.286, con un aumento di 39, 443 i ricoverati in area medica (invariato), 41 i pazienti in terapia intensiva (invariato) e 10.802 in isolamento domiciliare (+39).