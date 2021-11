Altri 179 casi di Covid e un decesso in Abruzzo: cala il numero dei ricoverati

Sono 179 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo e riguardano persone di età compresa tra 1 e 91 anni.

Complessivamente sono stati eseguiti 3.444 tamponi molecolari e 9.769 test antigenici.

Il bilancio dei morti si aggrava dopo la scomparsa di una donna di 81 anni della provincia dell'Aquila.

Sono 29 coloro che hanno invece hanno superato l'infezione e il totale dei dimessi/guariti arriva a quota 79.241. A oggi, sabato 13 novembre, sono 2.709 gli attualmente positivi (+89), 75 le persone ricoverate in area medica (-6), 11 i pazienti in terapia intensiva (+1), 2.683 coloro che è in isolamento domiciliare (+154). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (12), Chieti (45), Pescara (43), Teramo (79).