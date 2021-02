Coronavirus, 568 nuovi casi positivi (299 nel Pescarese): i ricoverati superano quota 700

Altri 568 casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) sono stati accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno.

I tamponi molecolari eseguiti sono stati 6.539 mentre quelli antigenici rapidi hanno raggiunto quota 11.569.

I nuovi casi fanno riferimento a persone di età compresa tra 2 mesi e 97 anni e sono così suddivisi a livello provinciale:

75 L'Aquila;

95 Chieti;

299 Pescara;

95 Teramo;

4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Il bilancio dei decessi si aggrava con altre persone che sono morte, mentre in 44 hanno superato l'infezione con il totale dei dimessi/guariti che arriva a quota 39.523 guariti. Gli attualmente positivi nella nostra regione sono 13.244 attualmente positivi (+521), mentre i ricoverati in are medica sono 622 (+11), i pazienti in terapia intensiva 82 (+5), con il totale dei ricoverati che arrivano a 704, e 12.540 coloro che sono in isolamento domiciliare (+505).