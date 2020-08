Coronavirus, sono 20 i nuovi casi accertati in Abruzzo: 4 in provincia di Pescara

Sono complessivamente 20 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo su un totale di 1.384 tamponi.

È quanto fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità che aggiorna il conteggio dei test effettuati dall'inizio dell'emergenza a quota 147.963.

I nuovi casi si riferiscono a 12 persone residenti nella provincia dell'Aquila, 4 in quella di Pescara, 3 in quella di Chieti e per uno è in accertamento la residenza.

Fermo a 472 il numero dei decessi, infatti nessun paziente positivo ha perso la vita.

A oggi, domenica 23 agosto, sono 32 i ricoverati (di cui 1 in terapia intensiva), 300 in isolamento domiciliare.

2.844 sono i dimessi/guariti e 332 attualmente positivi.