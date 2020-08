Coronavirus, altri 24 casi accertati in Abruzzo su 1.210 tamponi: 7 nel Pescarese

Sono altri 24 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo su 1.210 tamponi.

A farlo sapere è l'assessorato regionale alla Sanità che segnala come gli attualmente positivi siano 313.

Degli ultimi 24 casi 7 sono di persone della provincia di Pescara mentre 8 di quella dell'Aquila, 5 della provincia di Chieti, 3 del Teramano e un caso è riferito a una persona fuori regione.

Come accade da fine luglio non si registrano nuovi decessi che restano fermi a quota 472. A oggi, sabato 22 agosto, 33 pazienti sono ricoverati, di cui uno solo in terapia intensiva e 280 in isolamento domiciliare.

2.843 sono i dimessi/guariti e 146.579 i test complessivamente eseguiti dall'inizio dell'emergenza.