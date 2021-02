Coronavirus, altri 533 casi positivi e 12 morti: Pescara la provincia più colpita

Sono 533 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo su 24.371 tamponi di cui 3.367 molecolari e 21.004 antigenici rapidi.

Complessivamente, dall'inizio dell'emergenza, sono stati effettuati 680.147 test molecolari e 172.729 test antigenici con 48.299 contagi.

I nuovi casi (il totale risulta inferiore di 5 unità in quanto sono stati sottratti casi comunicati nei giorni scorsi e risultati duplicati o in carico ad altre Regioni) sono relativi a persone di età compresa tra 4 mesi e 97 anni. Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.2 per cento.



I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 125, di cui 11 in provincia dell’Aquila, 67 in provincia di Pescara, 34 in provincia di Chieti e 13 in provincia di Teramo. Sono altre 12 le persone che hanno perso la vita e il bilancio dei decessi sale a 1.575 (di età compresa tra 73 e 88 anni, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia dell’Aquila, 5 in provincia di Teramo e 3 in provincia di Pescara). I pazienti che hanno risolto la situazione sono altri 187 e i dimessi/guariti arrivano a 34.747.

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11.977 (+329 rispetto a ieri).



A oggi, lunedì 15 febbraio, 537 pazienti (-10 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 57 (+5 rispetto a ieri con 9 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11.383 (+334 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi: