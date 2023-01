In Abruzzo i nuovi positivi al Covid superano i guariti e aumentano i ricoverati: il quadro della prima settimana del 2023

Sono 4.442 (di cui 732 reinfezioni) i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultima settimana, quella dal 31 dicembre al 6 gennaio.

Il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, a 640.511 (di cui 32.618 reinfezioni).

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 3.590 tamponi molecolari (2.562.546 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 20.304 test antigenici (4.737.396).

Sono altre 14 le persone decedute, di età compresa tra 67 e 98 anni, e il totale sale a 3.845.Sono invece 3.740 coloro che hanno superato l'infezione negli ultimi 7 giorni e il totale dei dimessi/guariti raggiunge quota 620.409. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 16.257 (+688 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 237 pazienti (+15 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 10 (-3 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 129.780 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+750 rispetto a venerdì scorso), 183.460 in provincia di Chieti (+1.375), 152.561 in provincia di Pescara (+1.204), 152.440 in provincia di Teramo (+997), 13.144 fuori regione (+66) e 9.126 (+50) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.