Più di 500 nuovi positivi al Covid e un decesso

Sono in totale 504 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

I tamponi molecolari eseguiti sono stati 816 mentre quelli antigenici sono stati 3.063.

Registrato anche un nuovo decesso, una donna di 87 anni.

Aumenta di 84 unità il totale dei dimessi/guariti. A oggi, domenica 30 ottobre, sono 15.185 attualmente positivi (+419) di cui 162 ricoverati in area medica (invariato) e 7 in terapia intensiva (-1). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (107), Chieti (133), Pescara (142), Teramo (118), fuori regione (6), in accertamento (-2).