I nuovi positivi al Covid quasi doppiati dai guariti: 2 i decessi

Sono 359 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 1.765 tamponi eseguiti tra molecolari (557 - 2.452.185 in totale dall’inizio dell’emergenza) antigenici rapidi (1.208 - 4.244.904).

A farlo sapere è l'assessorato regionale alla Salute con il consueto bollettino.

Il totale dei casi rilevati nella nostra regione raggiunge quota 537.607 dall'inizio dell'emergenza al netto dei riallineamenti.

Il bilancio dei pazienti deceduti registra 2 nuovi casi e si attesta a 3.628. Sono invece altri 545 coloro che hanno superato l'infezione e il totale dei dimessi/guariti arriva a 507.911. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 26.613 (+357 rispetto a ieri): di questi, 147 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 9 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 108.542 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+96 rispetto a ieri), 153.549 in provincia di Chieti (+76), 125.134 in provincia di Pescara (+97), 129.774 in provincia di Teramo (+92), 11.875 fuori regione (+5) e 8.733 (-7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.