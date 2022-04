Coronavirus, sono 1.913 i nuovi casi e 1.103 i guariti: 4 i decessi

Sono in totale 1.913 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore.

Nel complesso sono stati eseguiti 2.182 tamponi molecolari e 11.887 test antigenici.

Registrati anche 4 decessi (1 in provincia di Chieti, 3 in provincia di Teramo), 297049 guariti (+1103).

A oggi, domenica 17 aprile, sono 47.380 gli attualmente positivi (+805), 310 le persone ricoverate in area medica (-5), 10 i pazienti in terapia intensiva (-2) e 47.060 coloro che sono in isolamento domiciliare (+812). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (287), Chieti (630), Pescara (464), Teramo (445), fuori regione (38), in accertamento (48).