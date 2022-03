Coronavirus, 1.360 nuovi positivi e 2 decessi: ma anche 651 guariti, tornano a salire i ricoveri

Sono complessivamente 1.360 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno.

Di questi 919 sono emersi da test antigenico, mentre in totale sono stati eseguiti 3.956 tamponi molecolari e 8.186 test antigenici.

I nuovi casi si riferiscono a persone di età compresa tra 6 mesi e 95 anni.

Registrati altri 2 decessi, si tratta di un uomo di 80 anni della provincia di Chieti, mentre 1 è risalente ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalla Asl. Aumenta di 651 il totale di coloro che hanno superato l'infezione e il totale dei dimessi/guariti arriva a quota 244.599 guariti. A oggi, sabato 12 marzo, sono 29.604 gli attualmente positivi (+704), 257 le persone ricoverate in area medica (+12), 12 i pazienti in terapia intensiva (-1) e 29.335 coloro che sono in isolamento domiciliare (+693). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (285), Chieti (380), Pescara (254), Teramo (370), fuori regione (26),in accertamento (42).