Coronavirus, in Abruzzo più guariti che contagiati nell'ultima settimana: 16 i decessi

Sono in totale 4.448 i casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo dal 29 ottobre e il 4 novembre in Abruzzo.

Così il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, arriva a quota a 590.961.

Nell’ultima settimana sono stati eseguiti 6.007 tamponi molecolari (2.519.998 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 22.377 test antigenici (4.501.123).



Il bilancio dei pazienti deceduti registra 16 nuovi casi, si tratta di persone di età compresa tra 65 e 96 anni, e il totale degli scomparsi sale a 3.723. Sono invece 5.198 coloro che hanno risolto il problema legato all'infezione e il totale dei dimessi/guariti arriva a 573.199. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 14.039 (-766 rispetto a venerdì scorso). Di questi, 164 pazienti (-3 rispetto a venerdì scorso) sono ricoverati in ospedale in area medica; 4 (-4 rispetto a venerdì scorso) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.



Del totale dei casi positivi, 120.527 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+1.058 rispetto a venerdì scorso), 168.801 in provincia di Chieti (+1.022), 139.486 in provincia di Pescara (+1.280), 140.762 in provincia di Teramo (+1.015), 12.692 fuori regione (+66) e 8.693 (+7) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.