Coronavirus, in Abruzzo 41 nuovi contagi su 579 tamponi: 3 i decessi, oltre 300 i guariti

Sono 41 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Abruzzo nelle ultime 24 ore, a fronte di 579 tamponi effettuati. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. I nuovi casi hanno un'età compresa fra i 3 e 89 anni. Complessivamente, in Abruzzo sono stati riscontrati dall'inizio della pandemia 34533 contagi.

Tre i nuovi decessi accertati, per un bilancio che sale a 1176 vittime. I nuovi pazienti deceduti avevano un'età compresa fra gli 87 e 90 anni, ed erano residenti

1 in provincia dell'Aquila

1 in provincia di Chieti

1 in provincia di Teramo

Salgono di 305 unità i guariti, per un totale di 21812. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 11545 (-271 rispetto a ieri).

Effettuati complessivamente 506661 test.

457 pazienti (+14 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 37 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 11050 (-287 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 10843 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+20 rispetto a ieri), 6949 in provincia di Chieti (+10), 7027 in provincia di Pescara (+6), 9278 in provincia di Teramo (+5), 281 fuori regione (invariato) e 155 (-4) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.