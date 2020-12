Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti: 25 nuovi positivi e 6 decessi

Dei nuovi casi (5 nel Pescarese), il più giovane riguarda un neonato di appena 1 mese mentre il più vecchio ha 91 anni. Ci sono poi 21507 guariti, con 443 ricoverati in area medica, 36 ricoverati in terapia intensiva e 11337 in isolamento domiciliare