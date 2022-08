In Abruzzo scende il numero dei ricoverati per il Covid, i nuovi casi superano i guariti

Scende il numero dei pazienti ricoverati ma il numero dei nuovi casi supera quello dei guariti.

Questo in estrema sintesi il contenuto del bollettino diffuso dall'assessorato regionale alla Salute.

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 1.091 tamponi molecolari (2.448.860 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 3.970 test antigenici (4.232.126).

In dettaglio sono 920 i nuovi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno (dal totale dei positivi sono stati eliminati due casi in quanto non Covid).

Il totale dall’inizio dell’emergenza, al netto dei riallineamenti, arriva a quota 534.891. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 1 nuovi caso e sale a 3.620. Sale di 766 il totale di coloro che hanno superato l'infezione e complessivamente raggiungono quota 505.795 i dimessi/guariti. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 25.476 (+153 rispetto a ieri). Di questi, 162 pazienti (-15 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 8 (-1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre i restanti sono in isolamento domiciliare.

Del totale dei casi positivi, 107.952 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+203 rispetto a ieri), 152.851 in provincia di Chieti (+266), 124.507 in provincia di Pescara (+235), 129.176 in provincia di Teramo (+191), 11.762 fuori regione (+43) e 8.643 (-18) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.