I nuovi positivi al Covid-19 sono il doppio dei guariti ma calano ancora i ricoverati: 3 i decessi

Continuano a essere alti i contagi da Covid-19 in Abruzzo.

L'ultimo bollettino diffuso dall'assessorato regionale alla Salute parla di 2.588 nuovi positivi.

I tamponi eseguiti sono stati 1.526 molecolari e 9.285 antigenici rapidi.

Sono stati registrati anche altri 3 deceduti: 2 in provincia dell'Aquila e uno residente fuori regione). Sono anche 1.329 coloro che hanno risolto l'infezione e il totale dei dimessi/guariti arriva a quota 434.972. A oggi, sabato 23 luglio, sono 52.963 gli attualmente positivi (+1.256) di cui 257 ricoverati in area medica (-9) e 8 in terapia intensiva (-3). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (379), Chieti (924), Pescara (535), Teramo (545), fuori regione (106), in accertamento (98).