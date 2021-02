Coronavirus in Abruzzo, il bollettino: 502 nuovi positivi e 10 decessi nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino odierno segnala la presenza di 502 nuovi positivi e purtroppo altri 10 decessi nelle ultime 24 ore. Dei nuovi casi, di età compresa tra 1 e 96 anni, 227 sono localizzati nel Pescarese. Eseguiti finora 5108 tamponi molecolari e 14989 test antigenici.

Sono invece 36.548 i guariti (+52), con 12924 attualmente positivi (+441), 586 ricoverati in area medica (+19) e 76 ricoverati in terapia intensiva (+1). Infine, 12262 persone si trovano in isolamento domiciliare (+421).