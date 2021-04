Coronavirus, 179 nuovi positivi e 7 deceduti: 37 guariti in più

L'assessorato regionale alla Salute aggiorna la situazione relativa al contagio da Covid-19 in Abruzzo

Sono 179 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 6.696 tamponi eseguiti tra molecolari (4.360) e 2.336 antigenici rapidi.

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa tra 3 mesi e 99 anni.

Questa la suddivisione a livello provinciale dei contagi accertati nelle ultime 24 ore:

62 L'Aquila;

37 Chieti;

11 Pescara;

65 Teramo;

4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono 7 le persone che hanno perso la vita (di cui 3 risalenti ai giorni scorsi), 37 invece coloro che hanno superato l'infezione con il totale dei dimessi/guariti che arriva a 58.998. Sono 9.145 gli attualmente positivi (+135), 432 le persone ricoverate in area medica (-16), 44 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+1) e 8.669 in isolamento domiciliare (+150).