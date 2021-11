Coronavirus, 145 nuovi casi e 6 guariti in Abruzzo

Sono 145 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 3.388 tamponi molecolari e 7.973 test antigenici eseguiti.

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa tra 3 e 94 anni.

Resta fermo il numero di coloro che hanno perso la vita essendo positivi al Coronavirus.

Aumenta invece di 6 il numero dei dimessi/guariti con il totale che sale a quota a 78.772 guariti.

A oggi, sabato 6 novembre, 2.236 sono gli attualmente positivi (+139), 70 i ricoverati in area medica (+4), 7 i pazienti in terapia intensiva (invariato), 2.159 in isolamento domiciliare (+135). I nuovi positivi, al lordo dei riallineamenti, sono residenti in provincia dell'Aquila (59), Chieti (28), Pescara (14), Teramo (45).