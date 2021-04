Coronavirus, solo 19 nuovi positivi in Abruzzo ma a fronte di appena 43 tamponi: 4 i decessi registrati

Sono 19 i nuovi positivi accertati in Abruzzo per il Coronavirus a fronte di appena 43 tamponi, 27 molecolari e 16 antigenici. Quattro i nuovi decessi accertati, 27 i guariti che sono complessivamente 53724, 10716 attualmente positivi (-12), 596 ricoverati in area medica (+11), 70 ricoverati in terapia intensiva (+1), 10050 in isolamento domiciliare (-24).

I nuovi casi sono così distribuiti nelle province: