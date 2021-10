Coronavirus, altri 14 casi e 99 guariti: anche un decesso

Sono altri 14 i casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 2.309 tamponi eseguiti tra molecolari (1.253) e antigenici rapidi (1.056).

I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 11 e 96 anni e il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 0.60 per cento.

Dall’inizio dell’emergenza i casi accertati arrivano a quota 81.380.

Registrato anche un nuovo decesso con la morte di una donna di 73 anni della provincia di Chieti, il totale diventa 2.546. Aumenta di 99 unità il complesso di coloro che hanno superato l'infezione e i dimessi/guariti arrivano a 77.162. Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 1672* (-86 rispetto a ieri). *(nel totale sono ricompresi anche 427 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall’inizio dell’emergenza, sui quali sono in corso verifiche).



A oggi, lunedì 4 ottobre, 54 pazienti (+1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 5 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 1613 (-87 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Del totale dei casi positivi, 20686 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+11 rispetto a ieri), 20718 in provincia di Chieti (+2), 19649 in provincia di Pescara (+1), 19544 in provincia di Teramo (+1), 670 fuori regione (invariato) e 113 (-1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.