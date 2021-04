Coronavirus, accertati altri 225 casi: 251 i guariti e 15 i decessi

Sono complessivamente 225 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo su 6.503 tamponi eseguiti di cui 4.529 molecolari e 1.974 antigenici rapidi.

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa 7 mesi e 99 anni.

Questa la suddivisione a livello provinciale:

89 L'Aquila;

60 Chieti;

30 Pescara;

46 Teramo.

Sono 15 le persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore, mentre sono 251 coloro che hanno superato l'infezione con il totale dei dimessi/guariti che arriva a quota 53.691 guariti. Gli attualmente positivi sono 10.299 (-41), 573 i pazienti ricoverati in area medica (-4), 71 quelli ricoverati in terapia intensiva (+3) e 9.655 le persone in isolamento domiciliare (-40).