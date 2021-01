Coronavirus, accertati altri 325 casi in Abruzzo su oltre 13 mila tamponi: sono 8 i decessi

Accertati 325 nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) in Abruzzo nell'ultimo giorno.

Complessivamente sono stati effettuati oltre 13 mila tamponi: 4.700 molecolari e 8.548 antigenici rapidi.

I nuovi casi riguardano persone di età compresa tra 4 e 99 anni.

Questa la suddivisione a livello provinciale:

49 L'Aquila;

88 Chieti;

119 Pescara;

65 Teramo;

4 residenti fuori regione o con residenza in accertamento.

Sono invece 8 i nuovi decessi registrati in Abruzzo, di cui 4 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl. Aumenta di 74 il totale di coloro che hanno superato l'infezione e nel complesso arrivano a 28.842 i dimessi/guariti. Gli attualmente positivi sono 10.654 (+243), 430 i ricoverati in area medica (+3), 44 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+3) e 10.180 le persone in isolamento domiciliare (+237).