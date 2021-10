Coronavirus, in Abruzzo 50 nuovi casi e 57 guariti

Come informa l'assessorato regionale alla Sanità non ci sono stati altri decessi mentre aumenta di un'unità il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva

Sono complessivamente 50 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo.

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa tra 4 e 74 anni mentre i tamponi eseguiti sono stati 2.923 tamponi molecolari e 5.147 test antigenici.

Nessun deceduto, mentre arrivano a 77.060 i guariti con gli ultimi 57.

A oggi, sabato 2 ottobre, sono 1.725 gli attualmente positivi (-8), 52 i ricoverati in area medica (invariato), 5 i pazienti in terapia intensiva (+1) e 1.668 in isolamento domiciliare (-9). I nuovi positivi sono residenti in provincia dell'Aquila (16), Chieti (14), Pescara (4), Teramo (16).