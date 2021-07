Coronavirus, 50 nuovi casi (14 nel Pescarese) e 54 guariti: dopo settimane registrato un decesso

Leggera risalita nel numero di nuovi casi di positività (+50) in Abruzzo nelle ultime 24 ore su 2466 tamponi molecolari (1222832 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1932 test antigenici (538791).

I nuovi casi (75.285 dall'inizio dell'emergenza) sono riferiti a persone di età compresa tra 8 e 89 anni e il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 1.13 per cento.

Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati 2 casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati già in carico ad altra Regione. Dopo diverse settimane va registrato un nuovo decesso legato alla pandemia, si tratta di un 85enne della provincia di Teramo. Il totale sale a 2513 (si tratta di una 85enne della provincia di Teramo). Aumenta di 54 unità il totale dei dimessi/guariti (71.844).

Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 928 (-7 rispetto a ieri). 24 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 1 (invariato rispetto a ieri con nessun nuovo ingresso) in terapia intensiva, mentre gli altri 903 (-6 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.



Del totale dei casi positivi, 19161 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+13 rispetto a ieri), 19549 in provincia di Chieti (+11), 18256 in provincia di Pescara (+14), 17615 in provincia di Teramo (+8), 589 fuori regione (+1) e 115 (+1) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.