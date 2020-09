Coronavirus in Abruzzo: 37 nuovi casi positivi, 5 in provincia di Pescara

Coronavirus in Abruzzo, brutte notizie: ci sono 37 nuovi casi positivi, di cui 5 in provincia di Pescara. 11, invece, risiedono nel Chietino, 5 nell’Aquilano e 12 nel Teramano (per 4 è da accertare la residenza).

Hanno età compresa tra i 3 e i 94 anni. Lo fa sapere la Regione. Sono 1962 i test eseguiti nei laboratori di riferimento delle Asl, mentre finora, complessivamente, sono stati fatti 175854 tamponi.

44 pazienti (+4 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 3 (numero invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva; gli altri 535 sono in isolamento domiciliare. Ad oggi sono 2964 le persone guarite e 579 i positivi.