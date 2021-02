Coronavirus, 387 contagi su oltre 8800 tamponi: 2 i decessi, aumentano ancora i ricoveri

Sono 387 i nuovi positivi al Coronavirus accertati in Abruzzo nelle ultime 24 ore. Lo ha fatto sapere il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione. I nuovi positivi hanno un'età fra i 6 mesi e 94 anni e sono così distribuiti sul territorio:

39 Aq

173 Ch

105 Pe

66 Te

3 residenti fuori regione o con residenza in accertamento

Eseguiti 4636 tamponi molecolari e 4172 test antigenici, 2 deceduti, 36497 guariti (+278), Gli attualmente positivi sono 12483 attualmente positivi (+106), 567 ricoverati in area medica (+21), 75 ricoverati in terapia intensiva (+2), 11841 in isolamento domiciliare (+83).