Coronavirus, 100 i nuovi casi accertati: 1 deceduto e 23 guariti

Risalgono di 3 unità i pazienti ricoverati in terapia intensiva mentre altrettanti escono dai reparti di medicina

Sono in totale 100 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 5.337 tamponi eseguiti di cui 3.592 molecolari e 1.745 antigenici rapidi.

I nuovi casi sono riferiti a persone di età compresa tra 4 mesi e 83 anni.

Questa la suddivisione a livello provinciale: 24 L'Aquila, 41 Chieti, 12 Pescara, 22 Teramo e 1 residente fuori regione.

Un'altra persona contagiata è deceduta mentre sono 23 coloro che hanno superato l'infezione da Coronavirus e complessivamente i dimessi/guariti arrivano a quota 63.820 guariti. Sono 6.968 gli attualmente positivi (+76), 199 le persone ricoverate in area medica (-6), 22 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+3) e 6.747 in isolamento domiciliare (+79).