Coronavirus, 1.891 nuovi positivi e un decesso: aumenta il numero dei ricoverati

Sono in totale 1.891 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati in Abruzzo nell'ultimo giorno su 3.408 tamponi molecolari e 10.201 test antigenici.

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa tra 2 mesi e 101 anni.

Registrato un decesso, a perdere la vita è stato un uomo di 89 anni della provincia di Chieti.

Sono 364 coloro che hanno superato l'infezione e nel complesso arrivano a 248.776 i dimessi/guariti. A oggo, domenica 20 marzo, sono 39.696 gli attualmente positivi (+1526), 273 le persone ricoverate in area medica (+17), 13 i pazienti in terapia intensiva (invariato) e 39.410 coloro che sono in isolamento domiciliare (+1509). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (382), Chieti (504), Pescara (371), Teramo (508), fuori regione (38),in accertamento (88).