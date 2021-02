Coronavirus in Abruzzo, 535 nuovi casi e 10 decessi nelle ultime 24 ore

Tra i positivi ci sono anche un neonato di 7 mesi e un anziano di 103 anni. Inoltre, tra i nuovi casi quelli con meno di 19 anni sono 83, di cui 30 nel Pescarese. I dimessi/guariti sono 628 in più rispetto a ieri, per un totale di 37917

Coronavirus in Abruzzo, il bollettino odierno segnala 535 nuovi casi e 10 decessi (di età compresa tra 52 e 93 anni, 1 in provincia) nelle ultime 24 ore. Tra i positivi ci sono anche un neonato di 7 mesi e un anziano di 103 anni. Inoltre, tra i nuovi casi quelli con meno di 19 anni sono 83, di cui 30 nel Pescarese. I dimessi/guariti sono 628 in più rispetto a ieri, per un totale di 37917.

Dall'inizio dell'emergenza sono complessivamente 52299 i casi di Covid 19 registrati nella nostra regione, con 721745 tamponi molecolari (+5101 rispetto a ieri) e 231741 test antigenici (+6372 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo, al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 12720 (-103 rispetto a ieri).

Il tasso di positività è pari a 4.6%. 617 pazienti (+22 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 76 (-2 rispetto a ieri con 7 nuovi ricoveri) in terapia intensiva, mentre gli altri 12027 (-123 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.