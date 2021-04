Coronavirus, sono 180 i nuovi positivi e 189 i guariti: 14 i decessi, scende il numero dei ricoverati

L'assessorato regionale alla Salute aggiorna la situazione relativa al contagio da Covid-19 in Abruzzo

Sono 180 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronvirus) accertati nell'ultimo giorno in Abruzzo su 6.397 tamponi effettuati di cui 4.858 molecolari e 1.539 antigenici rapidi.

I nuovi casi sono relativi a persone di età compresa tra 4 mesi e 96 anni.

Questa la suddivisione dei nuovi contagi a livello provinciale:

59 L'Aquila;

54 Chieti;

22 Pescara;

43 Teramo.

Sono 14 i deceduti registrati (di cui 6 risalenti ai giorni scorsi), mentre aumenta di 189 unità il conteggio dei dimessi/guariti che giunge a quota 56.926 guariti. Sono 9.871 attualmente positivi (-25), 515 i pazienti ricoverati in area medica (-10), 54 le persone ricoverate in terapia intensiva (-3) e 9.302 in isolamento domiciliare (-12).