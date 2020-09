Coronavirus, sono 26 i nuovi casi accertati in Abruzzo: età da 6 a 67 anni

Sono complessivamente 26 i nuovi casi di positività al Covid-19 (Coronavirus) accertati nelle ultime 24 ore nella nostra regione su 1.526 tamponi effettuati nei vari laboratori abruzzesi.

È quanto fa sapere l'assessorato regionale alla Sanità che aggiorna a 165.666 il conteggio dei test eseguiti dall'inizio dell'emergenza a oggi, domenica 6 settembre.

I nuovi casi di contagio riguardano persone di età compresa tra i 6 e i 67 anni così suddivisi per provincia:

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

16 L'Aquila;

3 Chieti;

2 Pescara;

2 Teramo;

3 per i quali sono in corso accertamenti sulla residenza.

Come ormai accade da luglio nessun paziente positivo al virus è deceduto, il totale resta dunque sempre fermo a 472. A oggi 34 ricoverati (di cui 2 in terapia intensiva), 475 in isolamento domiciliare, 2910 sono i dimessi/guariti e 509 attualmente positivi.

17 dei 26 casi sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti, informano dalla Regione.