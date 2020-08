Coronavirus, boom di nuovi contagi in Abruzzo: 34 nuovi casi, i dati aggiornati

Boom di nuovi contagi in Abruzzo. Sono infatti 34 i nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore, con il totale che sale a 3739 come riferisce il servizio prevenzione e tutela della salute della Regione.

Nessun nuovo decesso accertato nelle ultime 24 ore con il bilancio che resta fermo a 472 vittime, nessun nuovo ricovero con 38 persone attualmente assistite negli ospedali abruzzesi. Sono 391 i pazienti in isolamento domiciliare, 2872 dimessi/guariti.

Gli attualmente positivi salgono a 429. I testi eseguiti complessivamente sono 156774, di cui 2184 eseguiti nelle ultime 24 ore. L'età dei nuovi positivi va dai 3 ai 79 anni.

A livello territoriale, i nuovi casi registrati sono 20 in provincia dell'Aquila, 1 Teramo, 4 Pescara e 7 per i quali sono in corso accertamenti sulla provenienza.