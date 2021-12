Crescono del 38% i contagi da Covid, terapie intensive sopra la soglia di saturazione

Nella nostra regione crescono del 38% i contagi da Covid, con le terapie intensive che arrivano sopra la soglia di saturazione, per la precisione al 10,5% sull'occupazione dei posti letto. Nella settimana dal 15 al 21 dicembre, la Fondazione Gimbe - come riporta l'agenzia Dire - rileva una performance in peggioramento per i casi attualmente positivi al coronavirus per 100.000 abitanti (547).

Sul fronte dei vaccini, la popolazione che ha completato il ciclo di somministrazioni è pari al 78% (media Italia 77,9%), a cui va aggiunto un ulteriore 2,2% (media Italia 3,1%) solo con prima dose, mentre il tasso di copertura vaccinale con terza dose è del 51,4% (media Italia 51,2%). Infine, riguardo ai nuovi casi per 100.000 abitanti dell'ultima settimana, Pescara ne conta 195.