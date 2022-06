Coronavirus: oggi 1.345 contagi e un decesso

Sono 1.345 i nuovi casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 1.876 tamponi molecolari e i 5.037 test antigenici eseguiti. Uno il decesso: si tratta di un 79enne della provincia di Chieti. I guariti di oggi sono 268 con il totale che sale a 397.663. Sono 22.388 gli attualmente positivi (+1075) di cui 112 ricoverati in area medica (+1) e 4 in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (375), Chieti (314), Pescara (265), Teramo (311), fuori regione (26), in accertamento (53).