Coronavirus: 1.784 casi e nessun decesso, ma i ricoveri crescono

Sono 1.784 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 1.782 tamponi molecolari e gli 8.879 test antigenici eseguiti.

Non si registra nessun decesso. I guariti da inizio emergenza sono 435.683 guariti (+711), 54.036 gli attualmente positivi (+1.073) di cui 266 ricoverati in area medica (+9) e 9 in terapia intensiva (+1). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (294), Chieti (498), Pescara (438), Teramo (393), fuori regione (50), in accertamento (111).