Coronavirus: oggi nessun decesso, i positivi sono 455

Sono 455 i casi di covid-19 registrati oggi in Abruzzo e risultati dai 1.308 tamponi molecolari e i 2.562 test antigenici eseguiti. Oggi non si registra nessun decesso, mentre i guariti nelle ultime 24 ore sono 99 con il totale che, da inizio emergenza, sale a 390.805. Gli attualmente positivi sono 17.137 (+356) di cui 134 ricoverati in ospedale in area medica (-9 rispetto a ieri) e uno in terapia intensiva (invariato). I nuovi positivi sono residenti nelle province dell'Aquila (86), Chieti (135), Pescara (103), Teramo (89), fuori regione (11), in accertamento (31).