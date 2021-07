Coronavirus, sono 34 i nuovi casi ma nessuno nel Pescarese: 11 i guariti

Complessivamente sono 34 i nuovi casi di positività al Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo.

Su un totale di 5.580 tamponi eseguiti di cui 2.213 molecolari e 3.367 antigenici rapidi.

I nuovi casi, nessuno dei quali in provincia di Pescara, 8 in quella dell'Aquila, 5 in quella di Chieti, 19 nel Teramano e 2 con residenza in accertamento, sono riferiti a persone di età compresa tra 4 e 71 anni.

Nemmeno oggi sono stati registrati altri decessi, mentre sale di 11 unità il totale dei dimessi/guariti che giunge a quota 71.696 guariti. Gli attualmente positivi (+23) sono 929, 28 i ricoverati in area medica (+2), 1 paziente è in terapia intensiva (invariato) e 900 persone sono in isolamento domiciliare