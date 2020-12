Coronavirus in Abruzzo, crescono i guariti e diminuiscono i ricoverati: gli ultimi dati

Oggi, secondo quanto comunica la Regione, si sono registrati 277 nuovi casi e 12 decessi. I nuovi positivi, di cui 74 in provincia di Pescara, sono di età compresa tra 2 e 98 anni. 631 pazienti sono ricoverati in area medica (-16) e 64 in terapia intensiva (-2)