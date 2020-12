Coronavirus, l'Abruzzo fra le regioni con l'indice rt di contagio più basso

L'indice rt di contagio da Coronavirus in Abruzzo è a 0,73, uno dei valori più bassi fra le regioni italiane. È quanto emerge dal report settimanale sull'andamento del contagio stilato dall'istituto superiore di sanità. Sono invece due le regioni che presentano una situazione d'allarme, ovvero il Veneto e il Molise che hanno indice superiore ad 1, rispettivamente pari a 1,13 e 1,07.

Nel dettaglio, hanno una situazione migliore rispetto all'Abruzzo solo Toscana (0,71), Piemonte e Valle d'Aosta (0,68) e Campania (0,66). Le altre regioni:

Lazio 0,98

Lombardia 0,96

Puglia a 0,97

Marche 0,93

Trento 0,9

Liguria 0,88

Calabria 0,84

Sardegna 0,82

Friuli Venezia Giulia e Sicilia a 0,8

Umbria 0,78

Basilicata 0,77

Bolzano 0,76

Ricordiamo che l'Abruzzo, al netto del decreto del Governo riguardante il periodo delle festività che pone tutta Italia in zona rossa nei giorni festivi e prefestivi e in zona arancione per gli altri giorni, è ufficialmente ancora una regione a zona arancione per il Governo. Il passaggio a zona gialla, con la conferma dei dati in miglioramento, dovrebbe arrivare il 10 gennaio dopo la nuova riunione della cagina di regia.