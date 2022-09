Coronavirus in Abruzzo, i dati: scendono i ricoveri in terapia intensiva

Secondo i dati odierni sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, oggi (5 settembre) si registrano 254 nuovi casi, di cui 56 sono residenti o domiciliati nel Pescarese, e 338 guariti. I decessi sono 3, di età compresa tra 91 e 94 anni, ma uno di loro risale ai giorni scorsi ed è stato comunicato soltanto adesso dalle Asl. Lo fa sapere l’assessorato regionale alla sanità.



Inoltre 131 pazienti (+7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 5 (-2 rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e i restanti sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva. Nelle ultime 24 ore, infine, sono stati eseguiti 328 tamponi molecolari (2.459.027 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 1.150 test antigenici (4.269.385).