Coronavirus: in Abruzzo indice rt schizza ad 1,33, l'appello del virologo Fazii: "Mascherine e distanziamento anche a Ferragosto"

Anche il dottor Fazii, direttore del laboratorio di analisi della Asl di Pescara, lancia un appello al senso di responsabilità per il giorno di Ferragosto, per quanto concerne le regole per evitare i contagi da Coronavirus. In particolare, Fazii si rivolge ai più giovani auspicando l'uso delle mascherine ed il distanziamento sociale, fondamentali in questa fase di ripresa della circolazione del virus, al fine di scongiurare pericolosi focolai ed una nuova diffusione massiccia del Covid.

In Abruzzo, infatti, l'età media dei contagi si è abbassata sensibilmente interessando soprattutto giovani, spesso di ritorno da vacanze all'estero. L'indice rt del contagio in Abruzzo è a 1,33, il secondo più alto fra le regioni italiane negli ultimi giorni, e dunque come spiega Fazii è cruciale in questo momento stroncare sul nascere potenziali focolai:

Abbiamo avuto dei casi di importazione, le persone sono tornate dall'estero, abbiamo collegamenti diretti con Malta e molti abruzzesi sono in Croazia, quindi c'era da aspettarselo. Si tratta quasi sempre di casi asintomatici quindi soggetti in linea di massima meno contagiosi, ma i rischi sono comunque elevati e l'attuale situazione dimostra quanto il coronavirus stia circolando. Forse quest'anno bisognava stare più attenti alle vacanze e, comunque, anche in vacanza bisognerebbe rispettare le norme comportamentali di prevenzione

Il virologo, infine, rivolge l'attenzione anche all'autunno, sperando che questi campanelli d'allarme servano per continuare a mantenere comportamenti responsabili come l'uso delle mascherine ed il distanziamento sociale.