Continuano a migliorare i dati del Covid in Abruzzo: 52 guariti e solo 5 nuovi casi

Continuano a migliorare i dati del Covid in Abruzzo: l'ultimo bollettino della Regione segnala 52 guariti e soltanto 5 nuovi casi (di età compresa tra 16 e 39 anni). Nessun nuovo decesso. 43 pazienti (-1 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 2 (+1 rispetto a ieri con 1 nuovo ingresso) si trovano in terapia intensiva e gli altri 1172 (-58 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari allo 0.5%. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 696 tamponi molecolari (1167043 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 207 test antigenici (492735).