Coronavirus in Abruzzo, 1 decesso. Eseguiti più di 1.000 tamponi

Secondo gli ultimi dati sui contagi da Coronavirus in Abruzzo, sono 882 i nuovi casi di positività al Covid, di cui 228 residenti o domiciliati nel Pescarese. Si registra inoltre il decesso di una 87enne. I guariti, infine, sono 658.



Per quanto riguarda i ricoveri, 129 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono in ospedale in area medica, mentre 5 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva; i restanti sono in isolamento domiciliare.



Eseguiti 1.088 tamponi molecolari (2.460.115 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 5.004 test antigenici (4.274.389). È quanto fa sapere l’assessorato regionale alla sanità.