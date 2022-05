Coronavirus in Abruzzo: 6 decessi (2 nel Pescarese), 1.657 nuovi casi e 1.875 guariti

Secondo l'ultimo bollettino della Regione sui contagi da Coronavirus, oggi in Abruzzo si registrano 1.657 nuovi casi, tutti tra i 2 mesi e i 101 anni, nonché 6 decessi, tra i 63 e i 104 anni, e 1.875 guariti. Dei positivi odierni, 1.262 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido e 405 sono residenti o domiciliati nella nostra provincia. Per quanto riguarda i morti, sono così suddivisi: 3 nell’Aquilano, 2 nel Pescarese e 1 nel Teramano.

Eseguiti 2.185 tamponi molecolari (2.278.499 in totale dall’inizio dell’emergenza) e 7.687 test antigenici (3.609.593), con il tasso di positività attualmente pari al 16.78%. Infine 309 pazienti (-7 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica, mentre 9 (invariato rispetto a ieri) si trovano in terapia intensiva e gli altri 55.795 (-222 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.